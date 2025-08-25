Леді Гага на концерті згадала свого нареченого і розплакалася просто на сцені

Леді Гага / © Associated Press

Американська співачка Леді Гага розплакалася просто на сцені, коли згадала розмову з нареченим, бізнесменом Майклом Поланскі.

Виконавиця 22 серпня в рамках туру Mayhem Ball виступила в рідному місті Нью-Йорк. Виявилося, концерт дався зірці нелегко. Річ у тім, що Леді Гага згадала свій доволі тяжкий творчий шлях. Співачка ділилася з фанами, що свого часу задля здійснення мрії їй доводилося боротися. Тож, коли артистка виступає в Нью-Йорку, її не полишає це відчуття боротьби. Своїми переживаннями виконавиця спочатку поділилася з подругою, пише People.

"Я була зі своєю подругою перед шоу і сказала їй: "Гадаю, я можу просто пробитися крізь усе це шоу, бо коли я в Нью-Йорку, я борюся. Я маю це заслужити, я маю до цього йти", - пригадала співачка.

Натомість подруга підтримала її і порадила просто насолодитися виступом. Леді Гага також додала, що наречений сказав їй схожі слова. Артистка пригадала, що Поланскі порадив їй розтворитися разом із публікою, а фани обов'язково її підтримають. Коли співачка це говорила, що неабияк розчулилася.

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

"Просто перед тим, як я вийшла на сцену, мій наречений Майкл сказав: "Коли ти вийдеш туди, нехай вони тебе наповнять", - поділилася зірка.

Після цього Леді Гага вперше під час туру заспівала трек Hair, який увійшов до її другого студійного альбому Born This Way.

Нагадаємо, раніше Леді Гага відіграла безкоштовний концерт в Ріо-де-Жанейро. Згодом виявилося, що під час масштабної події хотіли вчинити теракт.