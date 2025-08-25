ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

Леді Гага на концерті згадала свого нареченого і розплакалася просто на сцені

Артистка не змогла стримати емоцій, коли переповідала розмову з коханим.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Леді Гага

Леді Гага / © Associated Press

Американська співачка Леді Гага розплакалася просто на сцені, коли згадала розмову з нареченим, бізнесменом Майклом Поланскі.

Виконавиця 22 серпня в рамках туру Mayhem Ball виступила в рідному місті Нью-Йорк. Виявилося, концерт дався зірці нелегко. Річ у тім, що Леді Гага згадала свій доволі тяжкий творчий шлях. Співачка ділилася з фанами, що свого часу задля здійснення мрії їй доводилося боротися. Тож, коли артистка виступає в Нью-Йорку, її не полишає це відчуття боротьби. Своїми переживаннями виконавиця спочатку поділилася з подругою, пише People.

"Я була зі своєю подругою перед шоу і сказала їй: "Гадаю, я можу просто пробитися крізь усе це шоу, бо коли я в Нью-Йорку, я борюся. Я маю це заслужити, я маю до цього йти", - пригадала співачка.

Натомість подруга підтримала її і порадила просто насолодитися виступом. Леді Гага також додала, що наречений сказав їй схожі слова. Артистка пригадала, що Поланскі порадив їй розтворитися разом із публікою, а фани обов'язково її підтримають. Коли співачка це говорила, що неабияк розчулилася.

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

"Просто перед тим, як я вийшла на сцену, мій наречений Майкл сказав: "Коли ти вийдеш туди, нехай вони тебе наповнять", - поділилася зірка.

Після цього Леді Гага вперше під час туру заспівала трек Hair, який увійшов до її другого студійного альбому Born This Way.

Нагадаємо, раніше Леді Гага відіграла безкоштовний концерт в Ріо-де-Жанейро. Згодом виявилося, що під час масштабної події хотіли вчинити теракт.

Дата публікації
Кількість переглядів
218
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie