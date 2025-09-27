Леді Гага романтично привітала свого нареченого-бізнесмена з 42-річчям й насмішила кумедним фото

Леді Гага / © people.com

Американська співачка Леді Гага ніжно привітала свого нареченого, бізнесмена Майкла Поланскі, з днем народження.

Тепле звернення артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У дописі знаменитість зізналася, що цей день для неї — особливий. Леді Гага зауважила, що Майкл — приклад для неї, а його день народження — найкращий день у році.

"З Днем народження, моє кохання. Сподіваюся, що сорок другий рік стане для тебе найкращим. Ти зробив так багато за свої сорок два роки, я пишаюся тобою щодня — і так вдячна за цей день, коли ти з’явився на світ. Це мій найулюбленіший день у році!" — написала зірка.

Леді Гага з нареченим / © instagram.com/ladygaga

Співачка додала, що ідеальний день для святкування — прохолодний і трохи дощовий, з довгою прогулянкою, щасливою усмішкою і сміхом коханого та традиційним святковим десертом — бісквітом з шоколадним соусом.

"Навіть ця коза знає, яке щасливе для мене твоє свято", — пожартувала артистка зі світлини, завершивши привітання зізнанням у коханні.

Леді Гага з нареченим / © instagram.com/ladygaga

Допис Леді Гаги / © instagram.com/ladygaga

Варто зазначити, що Леді Гага та Майкл Поланскі разом із 2020 року. Пара рідко ділиться особистими моментами, тож таке відверте привітання зворушило фанів співачки.

Нагадаємо, нещодавно Леді Гага під час свого концерту не змогла стримати сліз, коли згадала розмову з нареченим. Артистка зізналася, що емоції переповнили її настільки, що вона розплакалася просто на сцені.