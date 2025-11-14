Леді Гага шокувала, як потрапила до психлікарні: "Дуже пощастило, що я жива"

Леді Гага / © Associated Press

Реклама

Американська співачка Леді Гага зізналась, як опинилась у психлікарні.

Виконавиця в інтерв'ю Rolling Stone відверто розповіла про тяжкий період у житті. Знаменитість зізналась, що під час знімань у фільмі "Народження зірки", що вийшов на екрани 2018 року, повністю вигоріла. Артистка навіть почала вживати препарати, що допомагали їй боротися з депресією.

При цьому виконавиця не припиняла наполегливо працювати. Леді Гага виступила на Супербоулі, стала хедлайнеркою на фестивалі Coachella і вирушила в турне. Таке навантаження зовсім не допомагало співачці покращити стан. Врешті, рідні Леді Гаги забили на сполох. Артистка зрозуміла, що потрібно негайно щось робити після слів сестри, що та припинила її впізнавати.

Реклама

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага звернулась за допомогою до спеціалістів, які направили її на лікування до психіатричної лікарні. Співачка визнає, що то був дійсно тяжкий для неї період. Виконавиця відверто зізнається, що боялась не впоратися з проблемами.

"Одного разу я потрапила до психіатричної лікарні. Мені потрібна була перерва. Нічого не могла робити… Я повністю розвалилася. Це було справді страшно. Був час, коли вважала, що мені не стане краще… Мені дуже пощастило, що я жива. Знаю, що це може звучати драматично, але ми знаємо, чим це може закінчитися", - зізналась артистка.

Леді Гага / © Associated Press

Врешті, Леді Гага впоралась. Співачка неабияк завдячує рідним, які були поруч із нею та не давали їй опустити рук. Окрім того, виконавиця багато чого переосмислила і тепер по-іншому дивитися на критику та гейт.

Нагадаємо, нещодавно лідер українського гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зізнався в тяжкому психічному стані. Проблеми з ментальним здоров'ям у виконавця виникли на тлі війни.