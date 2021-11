Легендарна ABBA вперше за 40 років випустила альбом: як у старі добрі 80-ті

Безцінна платівка вийшла під назвою Voyage.

Легендарний шведський гурт ABBA потішив своїх відданих прихильників.

Так, колектив вперше за 40 років представив платівку, яка вийшла під назвою Voyage. До неї увійшло 10 композицій. Деякі з них шанувальники вже чули – не так давно були презентовані I Still Have Faith in You та Don't Shut Me Down.

Зазначимо, що альбом був написаний у стилі старих добрих 80-х. Учасники ABBA Агнета Фельтског, Бйорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад говорять, що написали платівку у дусі своїх старих пісень спеціально, бо хотіли не відходити від свого стилю.

До речі, платівка Voyage стала першою за 40 років, і, вочевидь останньою у кар'єрі шведського квартету. Раніше 74-річний композитор АВВА Бенні Андерсон заявив, що колектив завершує свою діяльність та йде на пенсію.

Та, на радість фанатам перед завершенням кар'єри ABBA повернеться на сцену. Щоправда, виступатимуть музиканти не наживо, а за допомогою сучасних технологій. У травні наступного року, на спеціально збудованій арені у Лондоні відбудеться їхнє шоу. Втім, вийти на сцену артисти, яким зараз від 71 до 76 років, не наважуються. Співатимуть їхні, значно молодші, цифрові копії. Аби створити їх, музиканти п'ять тижнів провели у спеціальних костюмах і з командою голлівудських майстрів візуальних ефектів.

Кожен рух солістів ABBA фіксували 160 камер, а вже згодом - відтворять так звані "аббатари". Концерти вони даватимуть шість днів на тиждень. Найдешевші квитки коштуватимуть близько восьми сотень гривень.

Шведська четвірка почала співати разом 1972-го, а вже за два роки – тріумфально перемогла на "Євробаченні". Її пісні були надзвичайно популярними - гурт продав чотириста мільйонів альбомів в усьому світі. На сцені ABBA протрималася лише 11 років – після цього гурт розпався, і ще за три роки – востаннє виступив разом.

