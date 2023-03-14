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Легендарна акторка Катрін Деньов проникливо прочитала вірш Лесі Українки французькою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
680
Час на прочитання
1 хв
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Легендарна акторка Катрін Деньов проникливо прочитала вірш Лесі Українки французькою

Кетрін Деньов

Зірка від початку повномасштабної війни підтримує українців.

Рядки відомої української письменниці Лесі Українки прозвучали французькою у виконанні легендарної акторки Катрін Деньов.

79-річна зірка кіно проникливо прочитала вірш поетеси "Надія" в ефірі телеканалу TV5 Monde на тлі українського прапору. Відео з Деньов поділилися на офіційній сторінці Міністерства культури України у Twitter. 

У вірші Леся Українка описала рідну країну та бажання ще раз побачити її. Цей твір мав особливе значення для письменниці, адже з нього і почалася її творча діяльність.

Зазначимо, що Катрін Деньов від початку повномасштабної війни підтримала Україну. На Венеціанському кінофестивалі легендарна акторка з'явилася з синь-жовтим прапором на сорочці та зазначила, що її розум і душа з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
680
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