Легендарна акторка Катрін Деньов проникливо прочитала вірш Лесі Українки французькою

Рядки відомої української письменниці Лесі Українки прозвучали французькою у виконанні легендарної акторки Катрін Деньов.

79-річна зірка кіно проникливо прочитала вірш поетеси "Надія" в ефірі телеканалу TV5 Monde на тлі українського прапору. Відео з Деньов поділилися на офіційній сторінці Міністерства культури України у Twitter.

Всесвітньо відома французька акторка Катрін Денев в етері каналу «TV5 Monde» зачитала вірш Лесі Українки «Надія» французькою. pic.twitter.com/wkoqC1KYTR — Ministry of Culture and Information Policy (@MCIPUkraine) March 14, 2023

У вірші Леся Українка описала рідну країну та бажання ще раз побачити її. Цей твір мав особливе значення для письменниці, адже з нього і почалася її творча діяльність.

Зазначимо, що Катрін Деньов від початку повномасштабної війни підтримала Україну. На Венеціанському кінофестивалі легендарна акторка з'явилася з синь-жовтим прапором на сорочці та зазначила, що її розум і душа з Україною.

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