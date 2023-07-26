Легендарна ірландська співачка Шинейд О'Коннор не змогла пережити самогубство сина

17-річний син знаменитості у січні 2022 року наклав на себе руки.

У середу, 26 липня, сім’я всесвітньо відомої співачки Шинейд О'Коннор повідомила про її смерть. Відомо, що артистка важко переживала самогубство свого 17-річного сина Шейна, який наклав на себе руки у січні 2022 року. Про причини її смерті не повідомляють.

Про це пише ірландське видання The Irish Times.

Видання цитує заяву сім'ї співачки: “З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд. Її сім'я та друзі спустошені і попросили приватності в цей дуже важкий час”.

У своєму останньому твіті О'Коннор опублікувала фотографію Шейна і написала: “Відтоді живу як нічна нежить. Він був коханням мого життя, світильником моєї душі. Ми були однією душею на дві половини. Він був єдиною людиною, яка любила мене беззастережно”.

56-річна співачка, композиторка, музикантка, авторка-виконавиця і феміністка Шинейд О’Коннор була однією з найвідоміших вокалісток 1990-х.

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Загалом вона випустила 10 студійних альбомів, а її кавер на пісню Nothing Compares 2 U Прінса Nothing Compares 2 U приніс їй світове визнання. У 1990 році за версією Billboard Music Awards ця пісня стала синглом №1 у світі.

Після смерті сина Шейна в О'Коннор залишилося ще троє дітей.

Відомо, що у 2018 році Шинейд О'Коннор прийняла іслам та змінила своє ім'я на Шухада Садакат, хоча продовжувала виступати під іменем, до якого звикла публіка. У 2021 році пані О'Коннор випустила мемуари “Спогади”, а минулого року Кетрін Фергюсон зняла фільм про її життя.

Виконавчий директор Amnesty International в Ірландії Колм О'Горман з приводжу смерті 56-річної співачки сказав: “Важко уявити митця, який мав такий соціальний і культурний вплив, як Шинейд. Яка втрата. Щирі співчуття її дітям, родині та всім, хто її любив”.

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