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Легендарна ірландська співачка Шинейд О'Коннор не змогла пережити самогубство сина

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Легендарна ірландська співачка Шинейд О'Коннор не змогла пережити самогубство сина

Шинейд О'Коннор померла у віці 56 років / Фото: Associated Press

17-річний син знаменитості у січні 2022 року наклав на себе руки.

У середу, 26 липня, сім’я всесвітньо відомої співачки Шинейд О'Коннор повідомила про її смерть. Відомо, що артистка важко переживала самогубство свого 17-річного сина Шейна, який наклав на себе руки у січні 2022 року. Про причини її смерті не повідомляють.

Про це пише ірландське видання The Irish Times.

Видання цитує заяву сім'ї співачки: “З великим сумом ми повідомляємо про смерть нашої улюбленої Шинейд. Її сім'я та друзі спустошені і попросили приватності в цей дуже важкий час”.

У своєму останньому твіті О'Коннор опублікувала фотографію Шейна і написала: “Відтоді живу як нічна нежить. Він був коханням мого життя, світильником моєї душі. Ми були однією душею на дві половини. Він був єдиною людиною, яка любила мене беззастережно”. 

56-річна співачка, композиторка, музикантка, авторка-виконавиця і феміністка Шинейд О’Коннор була однією з найвідоміших вокалісток 1990-х.

Загалом вона випустила 10 студійних альбомів, а її кавер на пісню Nothing Compares 2 U Прінса Nothing Compares 2 U приніс їй світове визнання. У 1990 році за версією Billboard Music Awards ця пісня стала синглом №1 у світі.

Після смерті сина Шейна в О'Коннор залишилося ще троє дітей. 

Відомо, що у 2018 році Шинейд О'Коннор прийняла іслам та змінила своє ім'я на Шухада Садакат, хоча продовжувала виступати під іменем, до якого звикла публіка. У 2021 році пані О'Коннор випустила мемуари “Спогади”, а минулого року Кетрін Фергюсон зняла фільм про її життя.

Виконавчий директор Amnesty International в Ірландії Колм О'Горман з приводжу смерті 56-річної співачки сказав: “Важко уявити митця, який мав такий соціальний і культурний вплив, як Шинейд. Яка втрата. Щирі співчуття її дітям, родині та всім, хто її любив”.

Нагадаємо, 21 липня пішов із життя американський співак та зірка естради Тоні Беннет. Йому було 96 років.

 
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Дата публікації
Перегляди
6519
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