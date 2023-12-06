Легендарна різдвяна комедія "Реальне кохання" повертається на великі екрани 20 років потому

У кінотеатрах України стрічку покажуть у відновленій версії 4К.

Легендарна стрічка "Реальне кохання", яка досі залишається символом різдвяних свят повертається на широкі екрани у відновленій версії 4К.

У кінотеатрах України картина стартує у день свого 20-річчя, а саме 21 грудня.

Зазначимо, що люблений всіма фільм "Реальне кохання" режисера Річарда Кьортіса вперше вийшов на великі екрани у листопаді 2003 року й миттєво підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу.

Кадри з фільму "Реальне кохання"

Кадри з фільму "Реальне кохання"

Кадри з фільму "Реальне кохання"

Кадри з фільму "Реальне кохання"

Кадри з фільму "Реальне кохання"

Минуло 20 років, а ця романтична комедія із суперзірковим кастом (Г'ю Грант, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Колін Ферт, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Білл Наї) досі залишається символом різдвяних свят і незмінно лідирує у вотчлистах упродовж усього зимового сезону.

Із нагоди 20-річного ювілею творці "Реального кохання" зробили найомріяніший подарунок для фанів – випустили стрічку в повторний прокат у відновленій версії 4К. У кінотеатрах України покази стартують 21 грудня.

Про фільм "Реальне кохання"

"Реальне кохання" – романтична комедія про різдвяні дива та щире кохання. Фільм складається з кількох історій абсолютно різних, але однаково яскравих персонажів, долі яких перетинаються дивовижним чином. Фільм змушує плакати і сміятися, співпереживати героям та вболівати за їхнє щастя – словом, ідеальний мікс емоцій та зразкового британського гумору для святкового настрою.

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