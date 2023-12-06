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Легендарна різдвяна комедія "Реальне кохання" повертається на великі екрани 20 років потому

Легендарна різдвяна комедія "Реальне кохання" повертається на великі екрани 20 років потому

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
2 хв
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Легендарна різдвяна комедія "Реальне кохання" повертається на великі екрани 20 років потому

Кадри з фільму "Реальне кохання"

У кінотеатрах України стрічку покажуть у відновленій версії 4К.

Легендарна стрічка "Реальне кохання", яка досі залишається символом різдвяних свят повертається на широкі екрани у відновленій версії 4К.

У кінотеатрах України картина стартує у день свого 20-річчя, а саме 21 грудня.

Зазначимо, що люблений всіма фільм "Реальне кохання" режисера Річарда Кьортіса вперше вийшов на великі екрани у листопаді 2003 року й миттєво підкорив серця мільйонів глядачів по всьому світу.

Кадри з фільму
Кадри з фільму "Реальне кохання"
Кадри з фільму
Кадри з фільму "Реальне кохання"
Кадри з фільму
Кадри з фільму "Реальне кохання"
Кадри з фільму
Кадри з фільму "Реальне кохання"
Кадри з фільму
Кадри з фільму "Реальне кохання"

Минуло 20 років, а ця романтична комедія із суперзірковим кастом (Г'ю Грант, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Колін Ферт, Алан Рікман, Кіра Найтлі, Білл Наї) досі залишається символом різдвяних свят і незмінно лідирує у вотчлистах упродовж усього зимового сезону.

Із нагоди 20-річного ювілею творці "Реального кохання" зробили найомріяніший подарунок для фанів – випустили стрічку в повторний прокат у відновленій версії 4К. У кінотеатрах України покази стартують 21 грудня.

Про фільм "Реальне кохання"

"Реальне кохання" – романтична комедія про різдвяні дива та щире кохання. Фільм складається з кількох історій абсолютно різних, але однаково яскравих персонажів, долі яких перетинаються дивовижним чином. Фільм змушує плакати і сміятися, співпереживати героям та вболівати за їхнє щастя – словом, ідеальний мікс емоцій та зразкового британського гумору для святкового настрою.

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Дата публікації
Перегляди
103
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