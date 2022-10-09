Легендарна Шер висловила захоплення українцями: "Вони повертають свою землю"

Легендарна американська співачка Шер вкотре висловила підтримку Україні.

На сторінці у Twitter зірка розмістила новий твіт, у якому зізналася, що уважно стежить за подіями в нашій країні. Шер наголосила, що українці – сильні та сміливі.

"Мої молитви з українцями. Я щодня читаю новини з надією, що вони повертають свої землі. Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися і танцювали. Я була приголомшена. Українці такі сильні, такі мужні, такі стійкі. Солдати – супер чоловіки. Давид вбиває Голіафа", - написала у мікроблозі Шер.

My Prayers Are With Ukrainian Ppl.I Read News Everyday Hoping

They’re Taking Their Land Back.When I Met Young Ukrainian men

We HUGGED & DANCED

AROUND.

I AM AMAZED

UKRAINIAN PPL ARE SO STRONG,SO

COURAGEOUS,SO STEADFAST.THE SOLDIERS ARE SUPER

MEN,DAVIDS SLAYING

GOLIATH — Cher (@cher) October 8, 2022

Зазначимо, що Шер публічно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. У лютому, за день до війни, артистка написала у своєму Twitter, чому Україна важлива для Америки. Вона заявила, що Путін хоче повернути СРСР, зробити Європу слабкою і поставити США на коліна. Путіна Шер назвала "деспотом".

Пізніше Шер заявила, що готова прийняти у своєму будинку українських біженців і зазначила, що "Україна – друга за величиною країна в Європі після Росії". Шер закликала надати Україні все необхідне озброєння, щоб протистояти Росії.

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