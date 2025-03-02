Легендарна співачка Доллі Партон на концерті підтримала Україну після сварки Трампа і Зеленського

Легендарна американська кантрі-співачка Доллі Партон просто на своєму концерті підтримала Україну.

Сталося це після нещодавніх подій, коли в Овальному кабінеті президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп посварилися. Світ став на захист України. Осторонь не лишилися й кантрі-співачка Доллі Партон. Виконавиця перед концертом просто зі сцени зазначила, що перш ніж почати розважати присутніх, має проговорити важливі речі. Артистка висловила слова підтримки українцям. Також співачка закликала "молитися за мир в цьому божевільному світі".

"Перш, ніж ми почнемо наші розваги, хочу проговорити серйозний момент. Я не хочу займатись політикою – я краще продам камінь у нирках, ніж це зроблю. Але я хочу, щоб ми разом відправили свою любов і дали надію братам і сестрам в Україні. Молимося за мир у цьому божевільному світі", - оголосила артистка.

Співачка Доллі Партон на своєму концерті просто зі сцени підтримала Україну

Зазначимо, українські знаменитості теж не лишаються осторонь. Після сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа зірки висловлюють слова підтримки лідеру України. Дантес виконав промовисту пісню, а MONATIK написав притчу.

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