Легендарна співачка Джоан Баез приїхала до України та розчулила зустріччю з дітьми

Перш ніж приїхати до Києва, 82-річна виконавиця поспілкувалася з українцями в Польщі.

Легендарна американська співачка Джоан Баез приїхала до України та розповіла про зворушливу зустріч із дітьми-переселенцями.

Виконавиця в Instagram поділилася, що приїхала до Києва разом з американським педіатром Ірвіном Редленером та його дружиною Карен, яка є співзасновницею проєкту Ukraine Children's Action Projec. Організація була створена 2022 року задля того, аби піклуватися про здоров'я дітей, які постраждали від війни.

Перш ніж приїхати до України, Джоан побувала в Польщі. У Варшаві знаменитість зустрілася з дітьми-переселенцями. Артистка поспілкувалася з ними та заспівала свої пісні, а дітлахи своєю чергою нагодували її варениками в синьо-жовтих кольорах.

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"Я зустріла дітей-переселенців, які всюди поводилися, як діти: пустували, реготали. Вони робили нам українські вареники, фарбували тісто в синьо-жовтий колір", – поділилася Джоан.

Згодом виконавиця прибула до Львова. Там Джоан теж зустрілася з дітьми. Артистка обіймалася з ними та фотографувалася.

Вже після Львова співачка прибула до Києва. Артистка побувала на Майдані Незалежності та показала кадри, де всюди майорять прапори України. До слова, їх там залишають люди, у яких знайомі або рідні загинули через війну, яку вороже розв'язала Росія.

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Зазначимо, Джоан Баез – відома американська співачка, яка розпочала свою кар'єру далекого 1958 року. Артистка випустила чимало відомих пісень, серед яких найвідоміша – Blowin In The Wind, та дев'ять разів ставала лауреаткою музичної премії "Греммі". Також артистка відома своєю громадянською позицією. Джоан свого часу протестувала проти війни у В'єтнамі, виступала за відмову від ядерної зброї.

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