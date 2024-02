Легендарні Роберт Де Ніро, П'єр Рішар та інші зірки записали відео до українців

До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України понад 30 світових зірок звернулись до українців зі словами підтримки.

У записі відео взяли участь легендарні актори Роберт Де Ніро, Вігго Мортенсен, П'єр Рішар, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Джаред Падалекі, Міша Коллінз, Марк Стронг, Кевін Бейкон, акторки Емма Томпсон, Кетрін Винник, Іванна Сахно, Гіларі Свенк та Катрін Денев, телеведучий та письменник Стівен Фрай, режисер Мішель Азанавічус, гурт Imagine Dragons, вокалісти Боно (U2), Олівер Сайкс (Bring Me the Horizon) та Лаурі Юльонен (The Rasmus), спортсмени Олександр Зінченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Андрій Шевченко, підприємець Річард Бренсон, астронавт Скотт Келлі, кантрі-співак Бред Пейслі та герцогиня Йоркська Сара Фергюсон.

Світові зірки висловили захоплення українцями, які вже два роки героїчно стримують повномасштабне вторгнення Росії.

"Ви не лише захищаєте себе і свою країну, ви захищаєте демократію і свободу всього світу. Якщо воєнний злочинець Путін досягне успіху у своєму незаконному та аморальному вторгненні в Україну, жодна країна не буде в безпеці", – сказав Роберт Де Ніро.

"Я захоплююся вашим спротивом, вашою мужністю і вашим завзяттям. Бажаю вам багато сил, і щоб усе це закінчилося", – Катрін Денев, акторка та режисерка.

"Два роки смертей, руйнувань і неймовірних страждань. Я підтримую народ України та його прагнення до територіальної цілісності. Хай живе вільна Україна!" – Вігго Мортенсен, актор.

"24 лютого – дуже сумна річниця, друга річниця повномасштабного російського вторгнення на українську землю. Це був приголомшливий акт, і він продовжує шокувати кожного дня. Я мав честь відвідати Україну і зустрітися з величезною кількістю людей, і я був вражений їхньою стійкістю та їхньою рішучістю. Але я знаю, як це важко", – Стівен Фрай, актор, телеведучий та письменник.

"Минуло два роки – і стільки загиблих, стільки масових убивств, стільки міст зрівняли з землею. Я шокований тим, що бачу. Тому я ще раз висловлюю захоплення героїчним опором українців і тим, які труднощі вони долають", – П’єр Рішар, актор та режисер.

Нагадаємо, у другу річницю повномасштабної війни, яку Росія розв’язала проти України зірки пригадали, яким було їхнє 24 лютого 2022 року.

