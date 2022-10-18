Легендарний британський музикант Род Стюарт взяв під опіку родину біженців з України

Легенда британського рок-н-ролу Род Стюарт вирішив допомогти родині з України, яка через бойові дії була вимушена покинути свою країну.

Під час повномасштабної війни в Україні багато світлових знаменитостей стали допомагати біженцям та прихистили українські родини у своїх домівках. Тож і сер Стюарт не став залишатися осторонь.

Як розповів музикант виданню The Mirror, він орендував будинок для багатодітної сім'ї та сплачує за них усі рахунки. Артист був приголомшлений подіями в Україні.

"Словами неможливо описати те, що ми спостерігали. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень та дитячих майданчиків. Як і всі, нам було зовсім не по собі. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло", - поділився Род.

Зараз українська родина - Ростислав і Олена, а також їхні діти 17-річний Тарас, 16-річний Костя, 13-річний Роман, 10-річна Марія і Дмитро, якому два роки - живуть у Беркширі. Ще двоє українців відтепер працюють у маєтку співака в Ессексі.

"Усі вони дуже вдячні. І це просто змушує мене хотіти зробити більше. Я думаю про те, щоб купити ще один будинок та залучити до себе набагато більше людей. Це така мила маленька родина і така ввічлива. Ніхто з них не розмовляє англійською, але у них такі чудові манери, особливо у підлітків" - розповів артист.

Крім того, зі своїм племінником Стюарт також організував забезпечення українців гуманітарною допомогою і посприяв вивезенню деяких родин за кордон.

"Я і мій племінник Уоррен подумали, що нам краще щось зробити – це була його ідея. Він сказав: "Слухай, давай зберемо кілька вантажівок, завантажимо їх запасами та всім, що їм потрібно". Отже, ми отримали три вантажівки, і команда проїхала весь шлях до України. Їм були потрібні вихідні. Вони пройшли весь шлях до кордону і доставили 16 біженців назад до Берліна", - згадав Род.

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