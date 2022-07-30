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Легендарний Кікабідзе назвав дії Путіна геноцидом та розповів про його план щодо України 10 річної давнини

Легендарний Кікабідзе назвав дії Путіна геноцидом та розповів про його план щодо України 10 річної давнини

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Легендарний Кікабідзе назвав дії Путіна геноцидом та розповів про його план щодо України 10 річної давнини

Вахтанг Кікабідзе

Легендарний грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе висловився щодо агресивної війни РФ проти України.

Знаменитий грузинський актор, Народний артист України Вахтанг Кікабідзе глибоко шокований тим, що Росія розв'язала в Україні.

У програмі "Гостинний двір" Кікабідзе назвав повномасштабну війну Росії проти України справжнім геноцидом. І того, що витворяє Путін по відношенню до українців, артист не бачив навіть у кіно. Путіна зірка порівняв зі Сталіним:

"Путін видно хворіє, бореться за Радянський Союз. В мене таке відчуття. Йому подобається Сталін, як політик, який половину інтелігенції перестріляв свого часу", - сказав Кікабідзе.

Він також розповів, що нещодавно провідував Міхеіла Саакашвілі, який заарештований і погано почувається. У нього Вахтанг Костянтинович запитав, чому Путін так не любить Україну. І, як виявилося, у російського диктатора на Україну були плани ще 10 років тому:

"Я його запитав: "Мішо, чому він так не любить Україну?". Він сказав: "10 років тому я бачив папірець, де був такий план, що Москву треба перенести на територію Києва і щоб вона там була". Він, певно, хотів розширитися", - поділився Кікабідзе.

Грузинський актор також поділився, що добре знає українського президента Володимира Зеленського і за мирних часів був частим гостем в Україні. За час війни Кікабідзе літав до України вже тричі і був глибоко приголомшений тим, що побачив:

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть в кіно. Зараз міста, в які я раніше літав з концертами, - нічого нема. Все зрівняли з землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові, дитячі садочки. У мене язик не повертається", - сказав Кікабідзе.

Не так давно Вахтанг Костянтинович давав концерт у Батумі і поділився, що частину грошей з нього передав на підтримку України. Зірка дивується, чим українці так образили Путіна і зізнався, що у захваті від Зеленського:

"Чим вони його образили? Тим, що вони не хочуть до Радянського Союзу? Хочуть до Євросоюзу? Спочатку мені було Зеленського дуже шкода. Якраз він прийшов і в цей час все почалося. Але він виявився чоловіком справжнім. 80% хтось інший на його місці втік би", - висловив свою думку Кікабідзе.

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