Легендарний Кікабідзе назвав дії Путіна геноцидом та розповів про його план щодо України 10 річної давнини

Знаменитий грузинський актор, Народний артист України Вахтанг Кікабідзе глибоко шокований тим, що Росія розв'язала в Україні.

У програмі "Гостинний двір" Кікабідзе назвав повномасштабну війну Росії проти України справжнім геноцидом. І того, що витворяє Путін по відношенню до українців, артист не бачив навіть у кіно. Путіна зірка порівняв зі Сталіним:

"Путін видно хворіє, бореться за Радянський Союз. В мене таке відчуття. Йому подобається Сталін, як політик, який половину інтелігенції перестріляв свого часу", - сказав Кікабідзе.

Він також розповів, що нещодавно провідував Міхеіла Саакашвілі, який заарештований і погано почувається. У нього Вахтанг Костянтинович запитав, чому Путін так не любить Україну. І, як виявилося, у російського диктатора на Україну були плани ще 10 років тому:

"Я його запитав: "Мішо, чому він так не любить Україну?". Він сказав: "10 років тому я бачив папірець, де був такий план, що Москву треба перенести на територію Києва і щоб вона там була". Він, певно, хотів розширитися", - поділився Кікабідзе.

Грузинський актор також поділився, що добре знає українського президента Володимира Зеленського і за мирних часів був частим гостем в Україні. За час війни Кікабідзе літав до України вже тричі і був глибоко приголомшений тим, що побачив:

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть в кіно. Зараз міста, в які я раніше літав з концертами, - нічого нема. Все зрівняли з землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові, дитячі садочки. У мене язик не повертається", - сказав Кікабідзе.

Не так давно Вахтанг Костянтинович давав концерт у Батумі і поділився, що частину грошей з нього передав на підтримку України. Зірка дивується, чим українці так образили Путіна і зізнався, що у захваті від Зеленського:

"Чим вони його образили? Тим, що вони не хочуть до Радянського Союзу? Хочуть до Євросоюзу? Спочатку мені було Зеленського дуже шкода. Якраз він прийшов і в цей час все почалося. Але він виявився чоловіком справжнім. 80% хтось інший на його місці втік би", - висловив свою думку Кікабідзе.

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