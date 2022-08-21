Легендарний Кікабідзе віддав гроші зі свого концерту на допомогу ЗСУ: на що витратили кошти

Легендарний грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе допомагає українському народу не лише словом, а й ділом.

Грузинський співак Вахтанг Кікабідзе передав кошти, які вдалося зібрані на ювілейному концерті в Батумі, на допомогу українським захисникам.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook "26 артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича".

"Від серця до серця дякуємо Вахтангу Кікабідзе за вчинок людини, якій болить серце за Україну та бажає найскорішої перемоги Збройних сил України над російським окупантом", - подякували військові співаку.

Вахтанг Кікабідзе / Фото: скриншот з відео

Загалом, кошти від концерту, який був присвячений Україні, артист витратив на мікроавтобус із сухпайками для українських військових. Нині він вже прямує до України.

Зазначимо, Вахтанг Кікабідзе глибоко шокований тим, що Росія розв'язала в Україні. Він вважає дії країни-агресорки справжнім геноцидом.

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