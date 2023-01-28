Легендарний "король жахів" Стівен Кінг закликав РФ зупинити війну: "Путін має піти у відставку"

Легендарний американський письменник Стівен Кінг звернувся до росії з закликом зупинити війну.

"Король жахів", який ід першого дня повномасштабного вторгнення підтримує Україну, залишив емоційний пост на своїй сторінці у Twitter. У ньому Кінг закликав російського диктатора Путіна піти у відставку:

"Заради Бога, Росія, зупини цю безглузду війну в Україні. Припиніть бомбардувати беззбройних мирних жителів. Путін має піти у відставку", - написав Кінг.

For the love of God, Russia, stop this pointless war in the Ukraine. Stop the bombing of unarmed civilians. Putin must step down. — Stephen King (@StephenKing) January 28, 2023

На цей допис письменника відреагувало Міністерство оборони України. Під постом Кінга з'явилася відповідь від офіційної сторінки міністерства у мікроблогу: "Вони не хочуть зупиняти цю війну. Але ми змусимо їх це зробити".

Стівен Кінг активно підтримує Україну

Нагадаємо, що від перших днів повномасштабної війни рф проти України Стівен Кінг активно підтримує нашу країну. Окрім того, що письменник постійно публічно засуджує дії кривавого диктатора путіна, він також відмовився від будь-якої співпраці з російськими виданнями.

А напередодні Нового року Стівен Кінг зізнався, що його найбільшою мрією у 2023 році є мир в Україні.

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