Легендарний Ніл Янг передумав їхати до України з концертом і зробив заяву про Зеленського

Легендарний канадійський рок-музикант Ніл Янг разом із Chrome Hearts скасував безкоштовний концерт в Україні, який анонсував на початку березня.

Сумну звістку повідомили на офіційному сайті виконавця. Команда Ніла Янга пояснила це підвищеним рівнем небезпеки у тій місцевості, де вони планували організувати видовищне шоу. І це навіть попри те, що організатори вели перемовини з локацією поблизу укриття. Тож європейський тур Love Earth Tour омине Україну та поки що гастролюватиме за кордоном.

Тим не менш, 79-річний Ніл Янг ще раз наголосив, що стоїть на боці України та засуджує дії агресорки РФ. Музикант підкреслив, що під час війни нашу країну очолює "хороший лідер" й перепросив за зміну планів.

Ніл Янг скасував концерт в Україні / Фото: neilyoungarchives.com

"Наш концерт в Україні скасовано. У нас було гарне місце проведення концерту, недалеко від укриття, але зміна ситуації на місці занадто сильна. Я не міг із чистою совістю взяти свою команду та інструменти в ту зону. Перепрошую у всіх. Україна – велика країна з хорошим лідером. Слава Україні!" – йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик вимушено скасувала свої найближчі концерти. Артистка повідомила, що її здоров'я сильно похитнуло складне захворювання.