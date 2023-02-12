Легендарний Pet Shop Boys показав у новому відео наміри Путіна: "Хочу, щоб люди вмирали з моїм ім'ям на вустах"

Зірки 80-х, легендарний британський гурт Pet Shop Boys, який підтримав Україну у повномасштабній війні, яку розв'язала росія, випустив промовистий трек.

Колектив представив композицію Living in the past ("Живучи у минулому") з дуже глибоким текстом, в якому описав наміри російського диктатора Володмира Путіна. Зокрема, у пісні йдеться про те, що путін хоче повторити шлях свого попередника Сталіна. У треці є такі рядки: "Я хочу, щоб мене боялися, як усі боялися його (Сталіна – прим.ред.)", "Я хочу, щоб люди помирали з моїм ім'ям на вустах", "Я все, про що постійно говорятьу новинах про насильство", "Я там, на ваших кордонах, і не збираюся йти".

Разом з піснею Pet Shop Boys представили й не менш промовисте відео, у якому присутні кадри інавгурації путіна, розгін мітингарів "Омоном", бюст сталіна.

Зазначимо, що у травні 2022 року учасники Pet Shop Boys виступили проти кривавої політики Кремля. Вони залишили емоційний пост в соцмережах, в якому висловили сподівання колись побачити, що в Росії паде фашизм, "злочинні політики стануть перед судом, правда буде розказана, сусідні країни не будуть наражатися на погрози або вторгнення, і народиться нова РФ. Я сподіваюся, що ми досі будемо поблизу, щоб побачити це".

Нагадаємо, що раніше шанувальники Pet Shop Boys знайшли пророцтво у кліпі гурту 1993 року на трек Go west, де учасники колективу постали в синьо-жовтих комбінезонах.

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