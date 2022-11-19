Легендарний Род Стюарт у синьо-жовтому вбранні розпочав свій тур з підтримки України

Легендарний британський музикант Род Стюарт розпочав свій концертний тур Великою Британією, висловивши підтримку Україні.

Так, виконавець вийшов на сцену у синьо-жовтому вбранні і присвятив українцям свій хіт "Rhythm of My Heart". Як раніше розповідав Стюарт, цю композицію він написав 1991 року, коли думав про війну у В'єтнамі:

"У мене є пісня під назвою Rhythm of My Heart, яка насправді про війну у В'єтнамі та про те, наскільки вона безглузда. Але це стосується будь-якої війни. Присвячую її українцям. Це менше, що я можу зробити", - коментував раніше виконавець, пише Mirror.

Rod Stewart makes very clear statement in 3Arena last night condemning the War in Ukraine, children crying ‘STOP THE WAR’ showing blue and white flags and photo of President Zelenskyy Опубликовано Patrick Rudden Пятница, 18 ноября 2022 г.

Зазначимо, що протягом виконання Родом Стюартом цієї пісні, позаду нього на великому екрані показували емоційні кадри з війни в Україні: погорілу військову техніку, дівчинку, з плакатом у руці No war, зруйновані російськими окупантами українські будинки, українськи прапори, евакуацію дітей. Також віддав шану Род Стюарт і президенту України Володимиру Зеленському, якого також показав не великому екрані на сцені.

Род Стюарт підтримав Україну на своєму концерті

Род Стюарт підтримав Україну на своєму концерті

Род Стюарт підтримав Україну на своєму концерті

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Род Стюарт взяв під опіку родину біженців з України. Легендарний музикант орендував будинок для багатодітної сім'ї та сплачує за них усі рахунки.

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