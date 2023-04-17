Легендарний рок-музикант Оззі Осборн шокував фанів виснаженим зовнішнім виглядом

Відомий британський рок-музикант Оззі Осборн приголомшив шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

74-річного співака помітили під час прогулянки у Лос-Анджелесі. Оззі прогулювався парком разом зі своєю доглядальницею, яка весь час супроводжує зірку.

"Хрещений батько хеві-метала" мав дуже стомлений та виснажений вигляд. Він сильно схуднув, а його густа чорна шевелюра стала сивою. До того ж, зараз Осборну дуже важко рухатися самостійно і зазвичай він пересувається з тростиною.

Причиною такого стану музиканта стала хвороба Паркінсона - неврологічне захворювання, яке сповільнює рухові функції. Про невтішний діагноз зірки стало відомо 2020 року. Перші симптоми, за словами Осборна, почали з'являтися у нього 2019 року після важкого ДТП, а вже за рік йому поставили другу стадію хвороби.

Зараз музикант має приймати велику кількість препаратів для підтримки свого організму. Через проблеми зі здоров'ям рокеру довелося залишити музичну кар'єру.

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