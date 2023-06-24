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Легендарний Стівен Кінг промовисто відреагував на військовий переворот в Росії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Час на прочитання
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Легендарний Стівен Кінг промовисто відреагував на військовий переворот в Росії

Стівен Кінг / Фото: Associated Press

"Король жахів" висловився щодо подій у РФ.

Американський письменник Стівен Кінг висловив свою думку щодо військового перевороту, який розпочався в Росії 24 червня. 

Легендарний автор прокоментував ситуацію в своєму акаунті в Twitter. На думку Кінга, російський диктатор Володимир Путін сам винен у тому, що зараз його намагаються скинути з президентського крісла. До того ж у своєму висловлюванні письменник також підтримав українців. 

"Путін посіяв вітер. Тепер він повинен пожинати вихор. Слава Україні", - написав у соцмережі Кінг.

Нагадаємо, що тим часом у РФ розгортається справжня громадянська війна. У ніч проти 24 червня бойовики ПВК "Вагнер" під керівництвом Євгена Пригожина оголосили про похід "за головами" військового керівництва країни. Зараз озброєні бойовики активно просуваються до Москви та планують влаштувати переворот у Росії. 

Російський диктатор тим часом оголосив Пригожина та усіх його прибічників зрадниками, а сам втік з Москви. За інформацією, що шириться Мережею, у багатьох російських містах готуються до наступу та розгортають контртерористичну операцію.

Українські зірки вже також відреагували на початок громадянської війни в країні-агресорці та посміялися з "другої армії світу". 

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Дата публікації
Перегляди
8069
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