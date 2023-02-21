Легендарний Стівен Кінг відреагував на візит Джо Байдена до Києва: "Ярд мужності"

Легендарний письменник Стівен Кінг висловився щодо візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Автор бестселерів, який від початку повномасштабної війни підтримав Україну, захопився вчинком американського лідера. У своєму Twitter письменник заявив, що вважає Байдена мужньою людиною, адже він наважився приїхати до України під час війни попри загрозу для своєї безпеки.

"Говоріть про Джо Байдена що хочете, – у цієї людини ярд мужності", - написав Кінг.

Say whatever you want about Joe Biden—the man’s got a yard of guts. — Stephen King (@StephenKing) February 20, 2023

Зазначимо, що Кінг і раніше робив гучні заяви щодо війни в Україні. так, нещодавно "король жахів" закликав Росію зупинити війну та відправити Путіна у відставку.

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