Легендарний Стівен Кінг відреагував на візит Джо Байдена до Києва: "Ярд мужності"

"Король жахів" підтримав вчинок американського президента.
Легендарний письменник Стівен Кінг висловився щодо візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.
Автор бестселерів, який від початку повномасштабної війни підтримав Україну, захопився вчинком американського лідера. У своєму Twitter письменник заявив, що вважає Байдена мужньою людиною, адже він наважився приїхати до України під час війни попри загрозу для своєї безпеки.
"Говоріть про Джо Байдена що хочете, – у цієї людини ярд мужності", - написав Кінг.
Say whatever you want about Joe Biden—the man’s got a yard of guts.— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2023
Зазначимо, що Кінг і раніше робив гучні заяви щодо війни в Україні. так, нещодавно "король жахів" закликав Росію зупинити війну та відправити Путіна у відставку.
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