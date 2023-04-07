Легендарний Стівен Кінг закликав світ підтримувати Україну: "Тримайте у серцях та думках"

Письменник від початку війни став на бік українців.

"Король жахів" Стівен Кінг вкотре висловив свою підтримку народу України у війні з Росією.

Американський письменник публічно звернувся до усього світу у своєму Twitter-акаунті. Кінг попросив не підтримувати "умиротворювачів", а бути думками з Україною.

"Тримайте Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте умиротворювачів, які залишають її позаду", - написав письменник.

Keep Ukraine in your hearts and thoughts.

Don’t support appeasers who would leave them behind. — Stephen King (@StephenKing) April 7, 2023

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни в Україні Стівен Кінг публічно засуджує злочинні дії російської держави. Раніше письменник запропонував Володимиру Зеленському та Путіну зійтися у двобої, адже хоче побачити, як главу рф поб'ють та переможуть.

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