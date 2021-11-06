Легендарну Бріжит Бардо оштрафували на 20 тисяч євро за расистські висловлювання

Зірка образила мешканців острова Реюньйон.
Легендарну французьку акторку Бріжит Бардо оштрафували через расистські висловлювання.
Так, 87-річну зірку судили за "розпалювання расової ненависті" через критику традиції жертвоприношень на острові Реюньйон.
2019 року від імені свого фонду захисту тварин знаменитість написала листа префекту острова Аморі де Сен-Кантен. Бріжит описала жорстокість, яка відбувається на острові в Індійському океані та назвала його населення - "варварами і дегенератами" та "виродженим народом", який "зберіг гени дикунів".
Як пише Wion, Суд Сен-Дені звинуватив Бардо у расизмі та призначив їй штраф у розмірі 20 тисяч євро. Акторці також довелося перепросити місцевих мешканців за свої слова.
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