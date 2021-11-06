Легендарну Бріжит Бардо оштрафували на 20 тисяч євро за расистські висловлювання

Легендарну Бріжит Бардо оштрафували на 20 тисяч євро за расистські висловлювання

Зірка образила мешканців острова Реюньйон.

Легендарну французьку акторку Бріжит Бардо оштрафували через расистські висловлювання.

Так, 87-річну зірку судили за "розпалювання расової ненависті" через критику традиції жертвоприношень на острові Реюньйон.

2019 року від імені свого фонду захисту тварин знаменитість написала листа префекту острова Аморі де Сен-Кантен. Бріжит описала жорстокість, яка відбувається на острові в Індійському океані та назвала його населення - "варварами і дегенератами" та "виродженим народом", який "зберіг гени дикунів".

Бріжит Бардо / Getty Images

Як пише Wion, Суд Сен-Дені звинуватив Бардо у расизмі та призначив їй штраф у розмірі 20 тисяч євро. Акторці також довелося перепросити місцевих мешканців за свої слова.

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