ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Легендарна акторка Набока здивувала візитами до військкомату та чому їй відмовили у службі

Артистка розкрила, чим саме хотіла займатися у війську.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ніна Набока

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка раніше розповідала про смерть третього чоловіка, приголомшила бажанням потрапити до війська.

68-річна акторка пригадала, що на початку повномасштабного вторгнення вона мала наміри доєднатися до захисту України. Зокрема, піти на допомогу українським військовим і виконувати обов'язки кухарки. Ба більше, Ніна Набока навіть зверталася з відповідним проханням до військкомату.

На її візити працівники реагували доволі категорично. Вони запевняли артистку, що вона має працювати у свої театральній галузі. Проте зараз службу в ЗСУ несе її зять, який вже має три контузії та планує повертатися до захисту країни на Харківщині, і племінник.

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

"Я теж хотіла піти на війну. Я казала: "Буду їсти варити, щось прати, щось буду робити". Але мене не взяли. Ходила до військкомату. Мені сказали: "Ідіть грайте, не чудіть". У перші дні були такі черги, що не могли потрапити до військкомату. Була мотивація. А коли зараз мотивації немає, вона просто зникла", — пояснила акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув зірка "Ліги сміху" Олександр Чечуна. Його дружина поділилася подробицями трагедії.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie