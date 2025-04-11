Легендарна акторка Набока здивувала візитами до військкомату та чому їй відмовили у службі

Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

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Зірка "Наталки Полтавки", акторка Ніна Набока, яка раніше розповідала про смерть третього чоловіка, приголомшила бажанням потрапити до війська.

68-річна акторка пригадала, що на початку повномасштабного вторгнення вона мала наміри доєднатися до захисту України. Зокрема, піти на допомогу українським військовим і виконувати обов'язки кухарки. Ба більше, Ніна Набока навіть зверталася з відповідним проханням до військкомату.

На її візити працівники реагували доволі категорично. Вони запевняли артистку, що вона має працювати у свої театральній галузі. Проте зараз службу в ЗСУ несе її зять, який вже має три контузії та планує повертатися до захисту країни на Харківщині, і племінник.

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Ніна Набока / © facebook.com/nina.naboka.3

"Я теж хотіла піти на війну. Я казала: "Буду їсти варити, щось прати, щось буду робити". Але мене не взяли. Ходила до військкомату. Мені сказали: "Ідіть грайте, не чудіть". У перші дні були такі черги, що не могли потрапити до військкомату. Була мотивація. А коли зараз мотивації немає, вона просто зникла", — пояснила акторка в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув зірка "Ліги сміху" Олександр Чечуна. Його дружина поділилася подробицями трагедії.