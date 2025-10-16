ТСН у соціальних мережах

Легендарна Даян Кітон померла: що стало причиною смерті акторки

Життя артистки забрала тяжка хвороба.

Валерія Сулима
Даян Кітон

Даян Кітон / © Associated Press

Стало відомо, що стало причиною смерті американської оскароносної акторки, режисерки та продюсерки Даян Кітон, яка померла 11 жовтня.

Так, нещодавно Голлівуд сколихнула новина, що зірка "Хрещеного батька" померла. Утім, подробиці смерті артистки її родина тримала в таємниці. Було відомо, що незадовго до фатального дня здоров'я 79-річної Кітон значно погіршилося. Також у день смерті акторці стало зле, і вона навіть встигла викликати на допомогу медиків. Проте лікарі не змогли врятувати артистку.

Нині ж стало відомо, що стало причиною смерті Даян Кітон. Рідні акторки повідомили виданню People, що вона померла від пневмонії.

Даян Кітон / © Associated Press

Даян Кітон / © Associated Press

"Родина Кітонів дуже вдячна за надзвичайні послання любові та підтримки, які вони отримали протягом останніх кількох днів. Даян Кітон померла від пневмонії 11 жовтня", - йдеться в заяві рідних знаменитості.

Зазначимо, Даян Кітон померла 11 жовтня у віці 79 років. Життя акторки обірвалося в одній із лікарень Лос-Анджелеса, США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у віці 53 років помер український ресторатор Ігор Сухомлин. Вже відома причина смерті підприємця.

