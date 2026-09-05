Легендарні "Брати Гадюкіни" після тривалої паузи повертаються на велику сцену в оновленому складі

"Брати Гадюкіни"

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Легендарний гурт "Брати Гадюкіни" після тривалої паузи повертається на велику сцену в оновленому складі.

У колективу було творче затишшя. Проте музиканти нарешті оголосили про повернення. Зокрема, «Брати Гадюкіни» інтригують новою музикою, а також концертами. Перший виступ артистів після тривалої паузи відбудеться вже 11 вересня у Львові. Після цього гурт планує тур містами України, що розпочнеться у Листопаді.

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До речі, «Брати Гадюкіни» повертаються в оновленому складі. До сучасної творчості гурту планує повернутись гітарист Андрій Партика, а також долучиться вокаліст Констянтин Дунець. Разом із ними нас сцені виступатимуть Ігор Мельничук, Михайло Лундін та Павло Крахмальов.

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«Панк, блюз, реггі, фанк, рок-н-рол, фольк, іронічні тексти і абсолютна свобода бути собою — після творчих пауз, повернень і великої втрати Сергія „Кузі“ Кузьмінського, гурт продовжує свій шлях і сьогодні відкриває нову сторінку своєї історії», — йдеться в повідомленні колективу.

Зазначимо, гурт «Брати Гадюкіни» був заснований 1988 року у Львові. Найвідоміші пісні колективу — «Файне місто Тернопіль», «Ми — хлопці з Бандерштадту», «Карпати» програли в футбол», «Арівідерчі, Рома», «Було не любити» та інші. 2009 року існування гурту було під питанням після того, як обірвалося життя одного з засновників та вокаліста Сергія Кузьмінського. До речі, цьогоріч «Брати Гадюкіни» отримали нагороду «Національна легенда України».

Нагадаємо, нещодавно співачка Євгенія Власова після тривалої паузи повернулась на сцену. Раніше артистка категорично від цього відмовлялась, однак змінила свою думку.

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