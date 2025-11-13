Легендарний 63-річний співак Джон Бон Джові вдруге став дідусем

Джон Бон Джові / © Associated Press

Американський рок-виконавець Джон Бон Джові знову святкує поповнення в родині — він став дідусем вдруге.

Його старший син, 30-річний Джессі Бон Джові, та його дружина, продюсерка Джессі Лайт, вперше стали батьками. У пари народилася донька, яку назвали Блер Люсі Бон Джові. Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши перше фото малечі.

«Блер Люсі Бон Джові. Наша мила дівчинка вже тут, і ми безмежно щасливі. Ласкаво просимо у цей світ, крихітко Блер», — написали щасливі батьки.

Онучка Джона Бон Джові / © instagram.com/jesse_bongiovi

Сам Джон Бон Джові в інтерв’ю зізнався, що поява другої онучки стала для нього новим етапом у житті: «Це новий розділ, знаєте. Приходить наступне покоління, і раптом у мене вже є онука — і ще одна з’явиться наступного тижня».

Блер стала першою біологічною онукою співака. Цьогоріч у серпні його молодший син, 23-річний Джейк Бон Джові, та його дружина, зіркова акторка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун, стали названими батьками дівчинки. Торік пара зіграла розкішне весілля, а сам Бон Джові неодноразово відзначав, що пишається своїми дітьми й тим, якими турботливими батьками вони стали.

