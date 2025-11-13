ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
2 хв

Легендарний 63-річний співак Джон Бон Джові вдруге став дідусем

Старший син музиканта повідомив радісну новину в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Джон Бон Джові

Джон Бон Джові / © Associated Press

Американський рок-виконавець Джон Бон Джові знову святкує поповнення в родині — він став дідусем вдруге.

Його старший син, 30-річний Джессі Бон Джові, та його дружина, продюсерка Джессі Лайт, вперше стали батьками. У пари народилася донька, яку назвали Блер Люсі Бон Джові. Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram, опублікувавши перше фото малечі.

«Блер Люсі Бон Джові. Наша мила дівчинка вже тут, і ми безмежно щасливі. Ласкаво просимо у цей світ, крихітко Блер», — написали щасливі батьки.

Онучка Джона Бон Джові / © instagram.com/jesse_bongiovi

Онучка Джона Бон Джові / © instagram.com/jesse_bongiovi

Сам Джон Бон Джові в інтерв’ю зізнався, що поява другої онучки стала для нього новим етапом у житті: «Це новий розділ, знаєте. Приходить наступне покоління, і раптом у мене вже є онука — і ще одна з’явиться наступного тижня».

Блер стала першою біологічною онукою співака. Цьогоріч у серпні його молодший син, 23-річний Джейк Бон Джові, та його дружина, зіркова акторка серіалу «Дивні дива» Міллі Боббі Браун, стали названими батьками дівчинки. Торік пара зіграла розкішне весілля, а сам Бон Джові неодноразово відзначав, що пишається своїми дітьми й тим, якими турботливими батьками вони стали.

Нагадаємо, близько 30 років тому актори Бред Пітт і Гвінет Пелтроу опинилися в центрі гучного скандалу через відверті фото. Тоді зірка намагався їх знищити, але зараз ці кадри знову з’явилися в Мережі, нагадуючи про давню історію.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie