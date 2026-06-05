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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
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Легендарний гітарист The Rolling Stones уперше став прадідусем: онука замилувала першим фото малечі

Онука Кіта Річардса народила доньку та дала їй незвичне ім’я.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Кіт Річардс

Кіт Річардс / © AFP

Легендарний гітарист The Rolling Stones Кіт Річардс уперше став прадідусем — у родині рок-музиканта народилася правнучка на ім’я Луна.

Радісною звісткою поділилася онука артиста, модель Елла Річардс. Саме вона повідомила про поповнення в родині та показала перше фото з новонародженою донькою. Знімок з’явився в її соцмережах і швидко привернув увагу шанувальників знаменитої династії. На кадрі Елла лежить поруч із малечею на ковдрі, а підпис до світлини виявився особливо символічним. Публікація миттєво зібрала безліч теплих слів від друзів, колег і близьких.

«30!! Найкращий день народження з нашою маленькою дівчинкою Луною», — написала зірка під фото.

Елла Річардс з донькою

Елла Річардс з донькою

Саме цей допис став першим офіційним підтвердженням народження дитини. Серед тих, хто залишив привітання молодій мамі, були представники світського та модного світу, а також рідні Елли. Для самої моделі ця подія стала подвійним святом, адже збіглася з її ювілеєм.

Ще кілька місяців тому зірка відкрито говорив про майбутнє поповнення в родині та не приховував свого хвилювання, повідомляє Daily Mail. Кіт Річардс виховав велику родину та має кількох онуків. Його онука Елла неодноразово розповідала про особливий зв’язок із дідусем і зізнавалася, що в житті він зовсім не схожий на свій рок-н-рольний сценічний образ. Тепер же музикант відкрив для себе нову роль — уперше став прадідусем.

Вагітна Елла Річардс

Вагітна Елла Річардс

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу після хрещення сина викликала резонанс через «московського попа». У команді відреагували.

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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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