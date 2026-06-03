Легендарний Клінт Іствуд офіційно завершив кар'єру після понад 70 років роботи в кіно

Клінт Іствуд / © Associated Press

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Легендарний американський актор, кінорежисер і продюсер Клінт Іствуд офіційно завершив кар’єру.

Про це оголосив його син — Кайл Іствуд — в інтерв’ю France 3. Спадкоємець актора, якому 31 травня виповнилося вже 96 років, оголосив, що його батько офіційно перебуває на пенсії. Також Кайл зазначив, що вдячний тому, що мав нагоду попрацювати разом із зірковим батьком та отримати безцінний досвід.

«У мене багато теплих спогадів про роботу з ним. Зараз він на пенсії, йому 96 років. Але мені дуже пощастило працювати з ним над кількома фільмами. Це був чудовий досвід для мене», — повідомив син Іствуда.

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Клінт Іствуд / © Associated Press

Зазначимо, Клінт Іствуд розпочав свій кар’єрний шлях далекого 1955 року. За цей час він встиг знятися у багатьох картинах, зокрема, «Брудний Гаррі», «Непрощенний», «Крихітка на мільйон», «Гран Торіно», «Легенда про Блудного Єнота», «Два мули для сестри Сари» та багатьох інших. Зірка Голлівуду є лауреатом таких премій, як «Оскар», «Золотий глобус», «Сезар», «Золотий лев», «Золота пальмова гілка». Остання його роль була у фільмі «Чоловічі сльози», а режисерська робота — «Присяжний №2».

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