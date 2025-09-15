Легкоатлетка Бех-Романчук показала округлий животик й зворушила зізнанням про поповнення в родині

Марина Бех та Михайло Романчук / © instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка Марина Бех та відомий плавець Михайло Романчук розчулили своїх прихильників — подружжя чекає на первістка.

Про особливий період у їхньому житті вони повідомили в емоційному ролику, знятому серед мальовничих скель. На відео Марина з’являється у білій сукні. Спочатку вона стоїть спиною, а потім повертається обличчям до камери, демонструючи округлий животик. У цей момент щасливий Михайло ніжно обіймає та торкається її животика.

У дописі подружжя відверто зізналося, що пройшло непростий шлях, аби здійснити свою мрію стати батьками. І на щастя, їм вдалося дочекатися дива: "1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалося, що весь світ зруйнувався, і нам бракує радості, ми дізналися про тебе. Цей шлях був важким, але тепер ми щасливі й з нетерпінням чекаємо на наше янголятко".

До слова, Марина і Михайло офіційно разом уже сім років. 2018 року вони одружилися й відтоді стали однією з найгармонійніших пар українського спорту. Торік легкоатлетка розповідала, що відкладала материнство через щільний спортивний графік і підготовку до змагань. Та цього року зіркова пара вирішила не зволікати з поповненням у родині.

