ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук народила та показала перше фото донечки

Спортсменка вже прокоментувала поповнення в її родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Марина Бех та Михайло Романчук

Марина Бех та Михайло Романчук / © instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка Марина Бех і відомий плавець Михайло Романчук вперше стали батьками.

Радісною новиною подружжя поділилась в Instagram, опублікувавши спільний допис. Марина Бех-Романчук повідомила, що 13 лютого народила. На світ з'явилась донечка легкоатлетки та плавця. Дівчинка народилась з вагою 3150 грам та зростом 51 сантиметр.

"13.02.2026 о 19:40 на світ з'явилась наша найкраща дівчинка. 3150/51см суцільного щастя", - прокоментувала спортсменка.

Марина Бех-Романчук народила доньку / © instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук народила доньку / © instagram.com/marynabekh

Легкоатлетка вже й показала перші фото з донечкою. Знаменитість опублікувала чорно-білий знімок, на якому крихітна дитина тримає їх із чоловіком за руки. При цьому обличчя дівчинки Марина Бех-Романчук поки що приховує.

Нагадаємо, нещодавно американський актор Джош Реднор, який грав у серіалі "Як я зустрів вашу маму", вперше став батьком. Артист вже показав перші фото новонародженого сина.

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie