Легкоатлетка Марина Бех-Романчук народила та показала перше фото донечки

Марина Бех та Михайло Романчук

Легкоатлетка Марина Бех і відомий плавець Михайло Романчук вперше стали батьками.

Радісною новиною подружжя поділилась в Instagram, опублікувавши спільний допис. Марина Бех-Романчук повідомила, що 13 лютого народила. На світ з'явилась донечка легкоатлетки та плавця. Дівчинка народилась з вагою 3150 грам та зростом 51 сантиметр.

"13.02.2026 о 19:40 на світ з'явилась наша найкраща дівчинка. 3150/51см суцільного щастя", - прокоментувала спортсменка.

Марина Бех-Романчук народила доньку

Легкоатлетка вже й показала перші фото з донечкою. Знаменитість опублікувала чорно-білий знімок, на якому крихітна дитина тримає їх із чоловіком за руки. При цьому обличчя дівчинки Марина Бех-Романчук поки що приховує.

