Гламур
131
1 хв

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук розсекретила ім'я новонародженої донечки й замилувала фото

Зіркове подружжя показало нові кадри з первісткою.

Валерія Гажала
Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук / © instagram.com/marynabekh

Українські спортсмени — легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук — поділилися зворушливою новиною.

Зіркове подружжя, яке нещодавно вперше стало батьками, оголосило ім’я своєї новонародженої донечки. У своєму Instagram Марина опублікувала ніжні кадри з малечею. На кадрах крихітка лежить у рожевому боді, шапочці та шкарпетках на постільній білизні з принтом сердечок. Поруч — руки щасливих батьків, які тримаються одне за одного. Обличчя донечки пара поки не показує, однак ім’я вже розкрила.

«Наша безмежна любов — Бех-Романчук Соня Михайлівна», — зворушливо написала спортсменка.

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук з донькою / © instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук з донькою / © instagram.com/marynabekh

У коментарях прихильники зіркового подружжя засипали привітаннями й побажаннями для маленької Соні.

  • Ласкаво просимо у цей світ! Щасливого і мирного дитинства дівчинці

  • Нарешті хороше, давнє, гарне імʼя Софія

  • Щирі вітання! Нехай Ваша перлиночка буде щасливою!

До слова, Марина Бех-Романчук народила первістка 13 лютого. Дівчинка з’явилася на світ із вагою 3150 грамів та зростом 51 сантиметр.

Нагадаємо, нещодавно співак Олександр Пономарьов вперше за тривалий час показав єдиного сина. На колажі зірка приголомшив, як швидко подорослішав 19-річний юнак.

