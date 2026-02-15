Легкоатлетка Марина Бех-Романчук розсекретила ім'я новонародженої донечки й замилувала фото

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук / © instagram.com/marynabekh

Українські спортсмени — легкоатлетка Марина Бех-Романчук та плавець Михайло Романчук — поділилися зворушливою новиною.

Зіркове подружжя, яке нещодавно вперше стало батьками, оголосило ім’я своєї новонародженої донечки. У своєму Instagram Марина опублікувала ніжні кадри з малечею. На кадрах крихітка лежить у рожевому боді, шапочці та шкарпетках на постільній білизні з принтом сердечок. Поруч — руки щасливих батьків, які тримаються одне за одного. Обличчя донечки пара поки не показує, однак ім’я вже розкрила.

«Наша безмежна любов — Бех-Романчук Соня Михайлівна», — зворушливо написала спортсменка.

Марина Бех-Романчук та Михайло Романчук з донькою / © instagram.com/marynabekh

У коментарях прихильники зіркового подружжя засипали привітаннями й побажаннями для маленької Соні.

Ласкаво просимо у цей світ! Щасливого і мирного дитинства дівчинці

Нарешті хороше, давнє, гарне імʼя Софія

Щирі вітання! Нехай Ваша перлиночка буде щасливою!

До слова, Марина Бех-Романчук народила первістка 13 лютого. Дівчинка з’явилася на світ із вагою 3150 грамів та зростом 51 сантиметр.

