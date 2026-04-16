ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

LELÉKA перед "Євробаченням-2026" виконала важливу місію за кордоном: що зробила представниця України

Артистка здивувала візитом до української діаспори та поспілкувалася з дітьми, що зростають за межами країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
LELEKA / © instagram.com/leleka_music

Представниця України на «Євробаченні-2026» LELÉKA під час візиту до Амстердама зустрілася з українською громадою та відвідала недільну школу «Джерело», де поділилася особистими історіями й надихнула підлітків.

Подія відбулася в теплій і невимушеній атмосфері. Співачка провела час із дітьми різного віку — від наймолодших до підлітків. Вони говорили не лише про музику, а й про досвід життя за кордоном. LELEKA відкрито розповідала про власний шлях і виклики, які довелося пройти. Окремою частиною зустрічі стали традиції — разом із дітьми та дорослими вона долучилася до гаївок. Це створило відчуття живого зв’язку з домом навіть далеко від України, про це у Facebook повідомило посольство України у Нідерландах.

LELEKA в українській школі «Джерело» у Нідерландах / © instagram.com/leleka_music

Після зустрічі у школі артистка продовжила спілкування вже в ширшому колі. До розмови долучилися представники української громади в Нідерландах, а також місцеві жителі. Йшлося про культуру, ідентичність і роль музики як інструменту єднання.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи пройде Україна до фіналу «Євробачення-2026». Букмекери оцінили шанси LELÉKA на перемогу.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie