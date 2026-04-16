LELÉKA перед "Євробаченням-2026" виконала важливу місію за кордоном: що зробила представниця України
Артистка здивувала візитом до української діаспори та поспілкувалася з дітьми, що зростають за межами країни.
Представниця України на «Євробаченні-2026» LELÉKA під час візиту до Амстердама зустрілася з українською громадою та відвідала недільну школу «Джерело», де поділилася особистими історіями й надихнула підлітків.
Подія відбулася в теплій і невимушеній атмосфері. Співачка провела час із дітьми різного віку — від наймолодших до підлітків. Вони говорили не лише про музику, а й про досвід життя за кордоном. LELEKA відкрито розповідала про власний шлях і виклики, які довелося пройти. Окремою частиною зустрічі стали традиції — разом із дітьми та дорослими вона долучилася до гаївок. Це створило відчуття живого зв’язку з домом навіть далеко від України, про це у Facebook повідомило посольство України у Нідерландах.
Після зустрічі у школі артистка продовжила спілкування вже в ширшому колі. До розмови долучилися представники української громади в Нідерландах, а також місцеві жителі. Йшлося про культуру, ідентичність і роль музики як інструменту єднання.
