Гламур
47
2 хв

LELÉKA про гроші на "Євробачення-2026": "Бюджет забезпечений на понад 80%"

Артистка висловилась про витрати на конкурс і на сам номер.

Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Співачка LELÉKA чесно висловилась про фінансовий бік участі в міжнародному пісенному конкурі "Євробачення-2026" та чи сформований в неї бюджет.

У березні артистка неабияк схвилювала єврофанів. Річ у тім, що співачка тоді зізналась, що лише формує бюджет та починає шукати спонсорів. Проте єврофанів це здивувало, адже до конкурсу лишалось усього два місяці. А нині ж, коли до "Євробачення-2026" два тижні, LELÉKA заспокоїла прихильників. В інтерв'ю nv.ua співачка наголосила, що найголовнішим для її команди був безпосередньо сам номер. Концепція вже готова, декорації закуплені, доставлені до Відня. Артистка запевнила, що фінансову частину номера повністю покрила.

"Найголовніше — це наш мистецький задум, те, чого ми прагнемо. Ми ні в чому не йшли ні на які компроміси. Ми поставили перед собою мету, що все має бути закрите (витрати на номер — прим. ред.). Навіть не пам'ятаю, коли вже закупили всі матеріали для декорації. Вони вже у Відні. Все найкращої якості, все сертифіковано так, як має бути. Ми працюємо безперервно", - запевнила артистка.

Співачка LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

LELÉKA зазначила, що її поїздку на "Євробачення-2026" покривають "Суспільне", українські бренди, бізнесмени та меценати. Загалом, понад 80% необхідних коштів в артистки вже є. Співачка переконана, що ще знайде додаткових партнерів. Проте найголовніше, що номер повністю готовий та не потребує більше витрат, а все інше, за словами виконавиці, дрібниці.

"А щодо бюджету — це було пріоритетом. Бюджет формується з кількох джерел, загалом наша поїздка та номер здійснюється за рахунок "Суспільного", українських брендів та бізнесменів, а також меценатів. Сподіваємося, що зможемо знайти додаткових партнерів, але станом на зараз наш бюджет забезпечений вже на понад 80%. Все, що є вирішальним для номера, є. Зараз це дрібниці. Впевнена, що ми з цим впораємося. Хочу всіх заспокоїти. Все прекрасно. Ми відповідальні і розуміємо, що це представлення країни", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, 12, 14 та 16 травня у Відні відбудеться "Євробачення-2026". Україна, яку представляє співачка LELÉKA, виступатиме у другому півфіналі. Нещодавно продюсер Ігор Кондратюк оцінив шанси виконавиці на перемогу в конкурсі.

