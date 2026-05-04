LELÉKA прибула до Відня на "Євробачення": як представницю України зустрічали з прапорами та квітами

Представниця України на "Євробаченні-2026" LELÉKA вже прибула до Відня, де відбудеться міжнародний пісенний конкурс.

Приїзд співачки не лишився без уваги. Знаменитість на вокзалі зустрічала українська діаспора, про що йдеться в Telegram-каналі "Євробачення Україна". LELÉKA зробили приємний сюрприз. Виконавицю зустрічали з квітами, синьо-жовтими прапорами та плакатами. Виконавиці бажали успіхів на міжнародному конкурсі, а вона ж тим часом дякувала за такий теплий прийом.

Після цього LELÉKA на вокзалі зустрів офіційний трансфер. Автобусом знаменитість попрямувала до табору, де й житиме протягом того часу, що відбуватиметься конкурс. До речі, інші учасники "Євробачення" вже теж поступово прибувають до Відня. Конкурсанти, що приїхали раніше, вже навіть мали перші репетиції. Незабаром й сама LELÉKA спробує свої сили на сцені "Євробачення-2026", що відбудеться на арені Вінер-Штадтгалле.

Нагадаємо, "Євробачення-2026" розпочнеться 12 травня з першого півфіналу. LELÉKA виступатиме в другому півфіналі, а саме 14 травня. Грандіозний фінал відбудеться 16 травня. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомлятиме про найцікавіші події.

