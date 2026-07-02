LELÉKA розкрила витрати на "Євробачення" і які в неї борги залишились: "Не з усіма розрахувалась"

Співачка LELÉKA / © t.me/leleka_music

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Українська співачка LELÉKA розкрила витрати на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» та зізналась, які в неї борги залишились.

Артистка в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко говорить, що пошук коштів на поїздку до Відня був однією з найскладніших задач. LELÉKA зізнається, що чимало компаній, до яких зверталась за допомогою, відмовляли їй, оскільки зараз всі благодійні ініціативи спрямовані на допомогу країні у війні.

«Найскладніше — пошук коштів. Ми всі розуміємо: навіть якщо й є якісь компанії або меценати, які теоретично могли б підтримати культурний проєкт, більшість, до кого ми звертались, відмовляли нам не тому, що їм не цікаво і це не важливо, а тому що зараз інші пріоритети. Зараз якщо й ведеться благодійна діяльність, то вона направлена на підсилення обороноздатності країни. І це правильно! Так воно й має бути», — ділиться виконавиця.

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Співачка LELÉKA / © Associated Press

Врешті, LELÉKA зібрала необхідну суму. Частину витрат покрило «Суспільне», виконавиця знайшла спонсорів, а також допомагали меценати. Щоправда, в артистки є ще борги, оскільки вона не зі всіма розрахувалась. До речі, LELÉKA також додала, що не очікувала, що «Євробачення» — це настільки дорого. Навіть коли номер на сцені здається «дешевим», учасникам все одно доводиться витрачати суттєву суму.

«Зараз ми ще досі чекаємо на захід коштів. Я ще не з усіма розрахувалась і ще не знаю, коли це все закриється і фізично відбудеться. Я б теж, коли побачила такий номер, сказала б, де там бюджет, воно ж недороге. Але це велика сцена, є певні правила, орендується на два тижні техніка, страховка — це вже дуже дорого. Це все дорого! Частину закривало „Суспільне“, але це вистачало на поїздку, готель. Частину закривали українські компанії-спонсори, і частина — це просто люди-меценати», — пояснила артистка.

Співачка LELÉKA / © Associated Press

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: LELÉKA: чи є життя ПІСЛЯ ЄВРОБАЧЕННЯ?! Чому досі НЕ РОЗЛУЧЕНА, роман з КОЛЕГОЮ — правда чи чутки?

Нагадаємо, 2027 року на «Євробаченні» з’явиться нова країна. На пісенному конкурсі дебютує Канада, яка разом зі всіма позмагається за кришталевий кубок у Болгарії.

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