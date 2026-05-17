LELÉKA вперше прокоментувала свій виступ у гранд-фіналі "Євробачення-2026" і дев’яте місце України

LELÉKA / © Associated Press

Українська співачка LELÉKA вперше прокоментувала свій результат у гранд-фіналі «Євробачення-2026», де Україна посіла дев’яте місце.

Попри неоднозначні прогнози букмекерів, артистка змогла вивести Україну до десятки найкращих і після шоу емоційно звернулася до прихильників. За словами LELÉKA, цього разу вона залишилася по-справжньому задоволена власним виступом і відчула щастя одразу після виходу зі сцени. Артистка також наголосила, що команда від самого початку налаштовувалася лише на максимальний результат, а не просто участь у конкурсі.

LELÉKA також підкреслила, що Україні вдалося не лише потрапити до топ-10, а й яскраво представити на міжнародній сцені бандуру та встановити рекорд України як країни, яка найбільшу кількість разів потрапляла до гранд-фіналу. І насамкінець подякувала всім за підтримку.

«Я щаслива. Дуже рідко буваю задоволена своїм виступом, але цим — я задоволена. Це було гідно, красиво, професійно й від душі, щиро. Рекорд поставлено, бандуру показано і топ-10. Думаю, якщо ми б не йшли перемагати, а просто взяти участь, то в десятку найкращих би не потрапили. Тому треба завжди йти туди, куди хочеш. У нас найкраща команда!» — поділилася щаслива співачка в коментарі Суспільне Культура.

Нагадаємо, перемогу на «Євробаченні-2026» здобула представниця Болгарії. Водночас навколо її конкурсної пісні спалахнули суперечки через інформацію про проросійське минуле одного з авторів композиції.

