ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

LELÉKA заінтригувала переїздом з Німеччини до України: "Розходжуся з людиною, з якою жила"

Також артистка відповіла на закиди, що вона нібито не в контексті подій в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Переможниця Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", співачка LELÉKA заінтригувала поверненням з Німеччини до України.

Виконавиця вже протягом 11 років живе в Берліні. Після перемоги на нацвідборі артистці почали закидати, що нібито вона не в контексті того, що відбувається в Україні. У сюжеті ТСН LELÉKA говорить, що розуміє всі обурення. Проте співачка наголосила, що жила в Німеччині, оскільки навчалась там.

"Це відкрита рана для всіх українців, кому болить тема державності України і збереження нас як нації, як суб'єкта у світі. Тому я розумію цей біль. Це не гейт взагалі. Але водночас я вважаю, що маю повне право навчатися в будь-якій точці світу, і я це роблю саме для України", - ділиться співачка.

Окрім того, LELÉKA заінтригувала поверненням до України. Артистка говорить, що на цей крок може піти з особистих обставин. За словами виконавиці, вона наразі розходиться з людиною, з якою жила в Берліні. Тож, артистці там просто ніде жити, адже вона не хоче повертатися до тієї квартири.

"Я не знаю, коли я поїду до Німеччини і що мені там робити, коли мені там не зовсім є де жити. Я розходжуся з людиною, з якою я жила. До тієї квартири не дуже хочеться повертатися. Тут мені набагато краще, дихається вільніше. Тільки собаку свого треба забрати, бо я за ним дуже сумую", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA зірвала голос просто на концерті. Сталося це під час того, як артистка виконувала пісню Ridnym.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie