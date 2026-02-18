LELÉKA заінтригувала переїздом з Німеччини до України: "Розходжуся з людиною, з якою жила"

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

Переможниця Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026", співачка LELÉKA заінтригувала поверненням з Німеччини до України.

Виконавиця вже протягом 11 років живе в Берліні. Після перемоги на нацвідборі артистці почали закидати, що нібито вона не в контексті того, що відбувається в Україні. У сюжеті ТСН LELÉKA говорить, що розуміє всі обурення. Проте співачка наголосила, що жила в Німеччині, оскільки навчалась там.

"Це відкрита рана для всіх українців, кому болить тема державності України і збереження нас як нації, як суб'єкта у світі. Тому я розумію цей біль. Це не гейт взагалі. Але водночас я вважаю, що маю повне право навчатися в будь-якій точці світу, і я це роблю саме для України", - ділиться співачка.

Реклама

Дата публікації 12:17, 18.02.26 Кількість переглядів 165 Співачка “Лелека” дала перший концерт після Нацвідбору і відповіла всім хейтерам!

Окрім того, LELÉKA заінтригувала поверненням до України. Артистка говорить, що на цей крок може піти з особистих обставин. За словами виконавиці, вона наразі розходиться з людиною, з якою жила в Берліні. Тож, артистці там просто ніде жити, адже вона не хоче повертатися до тієї квартири.

"Я не знаю, коли я поїду до Німеччини і що мені там робити, коли мені там не зовсім є де жити. Я розходжуся з людиною, з якою я жила. До тієї квартири не дуже хочеться повертатися. Тут мені набагато краще, дихається вільніше. Тільки собаку свого треба забрати, бо я за ним дуже сумую", - зазначила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA зірвала голос просто на концерті. Сталося це під час того, як артистка виконувала пісню Ridnym.