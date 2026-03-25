LELÉKA здивувала витратами на "Євробачення" і де братиме гроші: "Не могла уявити, що це такі суми"

Артистка також поділилась, де братиме кошти на свій виступ.

Валерія Сулима
LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

Співачка LELÉKA, яка представляє Україну на «Євробаченні-2026», заговорила про витрати на музичний конкурс.

Виконавиця вже у травні поїде до Відня, де з піснею Ridnym виступатиме на арені Вінер-Штадтгалле. Проте номер співачки ще треба ретельно підготувати, особливо з фінансового боку. LELÉKA на проєкті "Наодинці з Гламуром" говорить, що витрат поки що немає. Артистка разом із командою ще формує бюджет та визначається, скільки та на що потрібно коштів.

«На сьогодні я можу сказати, що витрат немає. Нам ще немає чого витрачати. Ми формуємо бюджет, збираємо всі ідеї. Всі люди працюють зараз на волонтерських засадах і сподіваються, що їхня робота буде оплачена», — розповідає артистка Анні Севастьяновій.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Тим не менш, LELÉKA зізналась, що в «Євробачення» треба вкладати чималі суми коштів, що раніше вона й навіть уявити цього не могла. Тож, після формування бюджету співачка шукатиме спонсорів, аби не залишитися в боргах та підготувати гідний номер.

«Ми збираємося найближчим часом починати шукати спонсорів. Суми велетенські. Все на „Євробаченні“ коштує багато. Я не могла уявити, що це такі суми і їх треба самотужки знаходити. Це додає драйву теж і ризикованості в цій всій справі», — ділиться артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, «Євробачення-2026» відбудеться у травні у Відні. Нещодавно артистка Вєрка Сердючка заінтригувала появою у фіналі конкурсу. Передбачається, що співачка виступить в інтервал-акті.

