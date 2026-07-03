LELÉKA жорстко рознесла фіналіста "Євробачення", який відзначився виконанням хіта путіністок із "Тату"

LELÉKA та Akylas

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Українська співачка LELÉKA жорстко рознесла фіналіста «Євробачення-2026», грецького артиста Akylas, який відзначився виконання хіта путіністок із російського гурту «Тату».

Так, виконавець неабияк обурив прихильників із України. Akylas у своєму Instagram опублікував новий ролик, на якому він виконував хіт російського колективу «Тату» — All the Things She Said. Все б нічого, але учасниці дуету — Юлія Волкова та Олена Катіна — є палкими путіністками та підтримують розв’язану Росією в Україні війну. Тож, такий вибір пісні Akylas неприємно обурив його українських фанів.

Дата публікації 17:34, 03.07.26 Кількість переглядів 5 Фіналіст "Євробачення-2026" оскандалився виконанням хіта путіністок із гурту "Тату"

Співачка LELÉKA, яка теж 2026 року брала участь у «Євробаченні», не змогла пройти повз відео. Артистка розповіла Akylas про нещодавній злочин російських окупантів, які у ніч проти 2 липня масовано обстріляли Київ, забравши життя невинних людей. LELÉKA повідомила співаку, що гурт, пісню якого він виконав, підтримує ці злочини та вбивства. Артистка зазначила, що цей ролик Akylas її справді обурив, але вона сподівається, що це лиш через необізнаність.

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«Пісню, якою ви поділилися, виконує російський гурт, що відкрито підтримує державу-терористку, відповідальну за ці атаки. Мені було боляче почути від вас цю пісню. Я щиро сподіваюся, що це сталося через необізнаність, а не через байдужість, адже байдужість — це те, чого ми просто не можемо собі дозволити. Сьогодні цей терор руйнує українські міста. Завтра він може поширитися ще далі», — зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA розповіла про за лаштунки «Євробачення-2026». Артистка розкрила витрати на конкурс та зізналась, які борги в неї залишились.

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