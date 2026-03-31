Ленні Кравіц порозважався у компанії відомих росіян і зганьбив свою репутацію

Артист нарвався на хвилю критики у Мережі.

Ленні Кравіц

Ленні Кравіц / © Associated Press

Культовий співак і музикант Ленні Кравіц оскандалився своєю неоднозначною позицією під час війни України проти РФ.

Так, знаменитість помітили у компанії росіян. Зокрема, Ленні засвітився на відпочинку разом з Андрієм (молодшим) і Сергієм Григорьєвими-Аполоновими. Обидва так чи інакше пов’язані з гуртом «Иванушки International» — є родичами одного із солістів, «рудого» Андрія Григор’єва-Аполлонова старшого. З відзнятих кадрів відомо, що компанія нещодавно перебувала у Парижі.

Зокрема, у Facebook Андрій-молодший показав фрагмент закритої вечірки, де Сергій розмовляє з Ленні й похизувався присутністю артиста зі словами «а хто це у нас в гостях». У цей момент сам зірка кидає свій різкий і водночас неоднозначний погляд на камеру.

Такий цинічний вчинок одразу взялися критикувати й висміювати юзери. У коментарях вони зізналися, що така компанія просто не вкладається у них в голові.

  • Одне запитання: як Кравіц міг так низько впасти?

  • Кравіц напевно заблукав і зайшов не в ті двері

  • Як він туди потрапив? Кравіц дуже крутий співак, його заманили? Помітив, що його знімають, і одразу задумався… Знає, що за компанія

  • З погляду Кравіца зрозуміло, що він не дуже розуміє де він

До слова, сам Ленні Кравіц має українське коріння — його прадід Леонід Кравець був корінним киянином. Раніше музикант публічно підтримував Україну після російського повномасштабного вторгнення і співпрацював з українською режисеркою Таню Муіньо. Проте що як так слалися обставини зараз — невідомо.

