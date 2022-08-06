Лео з Ірпеня та його тато спричинили фурор, переспівавши українську версію "Воины света" – відео

Трирічний Лео з Ірпеня, який став зіркою Мережі після того, як емоційно виконав гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", тепер заспівав зі своїм татусем.

Хлопчик та його батько Олександр переспівали українську версію хіта гурту "Ляпис Трубецкой" – "Воїни світла".

На відео, яке опублікував Саша Буша на своїй сторінці в Instagram, він грає на гітарі та співає разом з хлопчиком. Наприкінці Лео також бере до рук укулеле та підігрує татові.

Фоловери, як завжди, залишилися у захопленні від співу Лео.

Як же це мило. Як гарно і правильно ви виховуєте дітей

Ця дитина поцілована Божечком в голівку. Талант

Боже, цей маленький Лео просто мій Арестович

Маленьке чудо, як він вчить такі пісні, просто молодчинка

Зауважимо, нещодавно гурт "Ляпис Трубецкой" оприлюднив українську версію свого хіта "Воины света". Саме ця пісня стала неофіційним гімном Революції Гідності 2014 року. Переклад тексту зробив український письменник Сергій Жадан.

Цікаво, що у кліпі соліст гурту Сергій Міхалок зняв свого сина Макара.

Нагадаємо, художниця Євгенія Гапчинська розчулила, як син зустрічав схудлого батька з фронту. З нагоди 50-річчя воїна відпустили на один день до сім'ї.

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