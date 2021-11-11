Леонардо Ді Капріо – 47: шлях зірки у кіно та як він ледь не припустився помилки у кар'єрі

Леонардо Ді Капріо – 47: шлях зірки у кіно та як він ледь не припустився помилки у кар'єрі

На своє перше телешоу зірка прийшов, коли йому було два роки.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо святкує день народження.

11 листопада актору виповнюється 47 років. У день народження зірки пропонуємо пригадати його шлях у кіно та як Лео, затьмарений першою славою, ледь не припустився неймовірної помилки у своїй кар'єрі. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

Ді Капріо не пощастило народитися в династії акторів. Йому не судилося мати відомих родичів і стати їхнім протеже. Йому довелося своїми силами протоптувати дорогу в шоубізнес. На своє перше телешоу Леонардо прийшов, коли йому було два роки.

Леонардо Ді Капріо в дитинстві / скриншот з відео

Втім, досягти успіху майбутній зірці дуже довго не вдавалося. Агентам не подобалися то його ім’я, то зачіска. Свій перший солідний гонорар Лео отримав у 22. Фільм "Ромео+Джульетта" зібрав у прокаті майже 150 млн доларів, а юнак вперше відчув солодкий присмак слави.

Леонардо Ді Капріо у фільмі "Ромео+Джульетта" / скриншот з відео

На хвилі такої популярності хлопець мало не припустився фатальної помилки - ще б трохи і проігнорував би "Титанік". І хтозна, як би склалася кінокар'єра Ді Капріо, якби режисер Джеймс Кемерон не наполіг на його участі.

Леонардо Ді Капріо та Джеймс Кемерон / скриншот з відео

За "Титанік" Лео пророкували "Оскар". Але критики кіноакадемії навіть не висунули його ім’я на номінацію. Прихильники обурювалися, натомість актор – категорично відмовився з'являтися на церемонії. Таку бажану золоту статуетку він таки отримає за роль у фільмі "Легенда Г'ю Гласса". На це знадобиться неймовірно довгих 19 років.

Леонардо Ді Капріо на церемонії "Оскар-2016" / Associated Press

У 41 його мрія нарешті здійснилася. Лео вибіг на сцену, швиденько подякував колегам і рідним. І почав говорити про глобальне потепління. Ця тема – болісна для Ді Капріо. Він - їздить винятково на електромобілях, а будинок облаштував сонячними батареями. Створив свій фонд для боротьби за екологію, куди інвестував не один мільйонів доларів.

Леонардо Ді Капріо на церемонії "Оскар-2016" / Associated Press

Жінок, які хотіли заманити Ді Капріо під вінець, так багато, що і не перерахувати. Усі ці роки Лео тримається свого холостяцького статусу, та журналісти припускають, незабаром усе може змінитися. Серце Ді Капріо полонила молодша на 23 роки модель Каміла Морроне.

Леонардо Ді Капріо, Сальма Гаєк та Каміла Мороне / Getty Images

Вони більше як три роки разом. Подейкували, що дівчина вагітна, але інформація не підтвердилася.

Каміла Морроне / instagram.com/camilamorrone

Та ані шалена популярність, ані статус оскароносного актора та улюбленця жінок не змогли змінити ставлення Лео до життя. Воно й не дивно. Ді Капріо не раз повторював, найважливіше для нього - не втратити зв’язку з реальністю. І цього його навчила мама.

Сьогодні легендарному Леонардо Ді Капріо виповнюється 47 років

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