Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської

Кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо підтримав українців, які боряться з російською агресією.

Зокрема, знаменитість переказав кошти до благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Про це йдеться на сторінці в Facebook "Фундація Олени Зеленської".

У повідомленні не вказана сума, яку пожертвував голлівудський актор. Однак, кошти Леонардо Ді Капріо підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни та від дій російських окупантів.

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

"Дякуємо Леонардо Ді Капріо за нещодавній внесок у Фонд Олени Зеленської на підтримку народу України. Його внесок у підтримку молодих людей, життя яких розірвала війна. Це допоможе тим дітям, які найбільше постраждали від війни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, коли російські військові розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, знаменитість підтримав українців. Він спостерігав за розвитком подій. Також Леонардо Ді Капріо переказував кошти гуманітарним організаціям, які допомагають українцям.

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