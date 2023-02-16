Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти фонду Олени Зеленської

Кошти підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни.
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо підтримав українців, які боряться з російською агресією.
Зокрема, знаменитість переказав кошти до благодійного фонду першої леді Олени Зеленської. Про це йдеться на сторінці в Facebook "Фундація Олени Зеленської".
У повідомленні не вказана сума, яку пожертвував голлівудський актор. Однак, кошти Леонардо Ді Капріо підуть на допомогу дітям, які постраждали від війни та від дій російських окупантів.
"Дякуємо Леонардо Ді Капріо за нещодавній внесок у Фонд Олени Зеленської на підтримку народу України. Його внесок у підтримку молодих людей, життя яких розірвала війна. Це допоможе тим дітям, які найбільше постраждали від війни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, коли російські військові розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, знаменитість підтримав українців. Він спостерігав за розвитком подій. Також Леонардо Ді Капріо переказував кошти гуманітарним організаціям, які допомагають українцям.
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