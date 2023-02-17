Леонардо Ді Капріо прокоментував свою допомогу дітям в Україні, які постраждали через війну

Голлівудська зірка Леонардо Ді Капріо прокоментував свою пожертву у фонд першої леді України Олени Зеленської.

Так, у сторіз сторінки в Instagram актора з'явилася світлина, на якій зображені українські діти разом з дорослими. "Для мене честь підтримати фонд Олени Зеленської, який надає дітям та сім'ям в Україні їжу та притулок", - лаконічно підписав кадр Ді Капріо.

Леонардо Ді Капріо прокоментував свою пожертву у фонд Зеленської / Фото: instagram.com/leonardodicaprio

Зазначимо, що днями стало відомо про те, що американський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував чималу суму у фонд Олени Зеленської. Про розмір пожертвування у фонді не повідомили, втім зазначили, що ці кошти будуть спрямовані на допомогу дітям, які постраждали від війни та від дій російських окупантів.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Ді Капріо робить пожертвування на допомогу українським дітям. На початку повномасштабного вторгнення рф до України Ді Капріо, не розголошуючи, зробив декілька пожертвувань гуманітарним групам — CARE, IRC, UNHCR та Save the Children, які спрямовані на Україну. Актор стежив за розвитком подій в Україні і хотів допомогти так, аби це не стало надбанням преси.

Читайте також: