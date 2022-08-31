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Леонардо Ді Капріо розійшовся з 25-річною моделлю після чотирьох років разом

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Леонардо Ді Капріо розійшовся з 25-річною моделлю після чотирьох років разом

Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Схоже, серце 47-річного американського актора Леонардо Ді Капріо знову вільне.

Один із найбажаніших холостяків Голлівуду Леонардо Ді Капріо розірвав стосунки з моделлю Камілою Морроне. 

Про розставання пари після чотирьох років стосунків виданню People повідомили інсайдери.

Кінець стосунків Ді Капріо та Морроне став великою несподіванкою для прихильників пари, адже усі очікували, що Лео нарешті освідчиться обраниці. Раніше інсайдери повідомляли, що Ді Капріо дуже серйозно ставиться до Каміли і навіть познайомив її зі своїми батьками. 

Каміла Морроне / ©
Каміла Морроне

Про стосунки актора та моделі стало відомо 2018 року, коли закоханих заскочили під час побачення у Аспені. Довгий час пара приховувала свій роман, але 2020 року на церемонію "Оскар" зірка Голлівуду прийшов разом із Морроне.

Що ж стало причиною та хто став ініціатором розставання у парі, досі невідомо. Поки ніхто з офіційних представників закоханих не прокоментував їхній розрив.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Леонардо Ді Капріо став одним з голлівудських зірок, що підтримали українців та виступили проти російської агресії.

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