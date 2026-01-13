Леонардо Ді Капріо спантеличив дивною поведінкою на "Золотому глобусі": момент потрапив на відео

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо спантеличив дивною поведінкою на урочистій церемонії вручення кінопремій "Золотий глобус-2025".

Артист був серед номінацій. Зірка Голлівуду змагався за перемогу в категорії "Найкращий актор в комедії або мюзиклі" за роль у фільмі "Одна битва за іншою". Хоч Леонардо Ді Капріо не зміг вибороти статуетку, але зіркою вечора він однозначно став.

Під час рекламної паузи камерам вдалося упіймати момент, де поведінка актора за столиком здалась дещо дивною. Леонардо Ді Капріо активно жестикулював, усміхався, розмовляв до когось, при цьому робив це все з іронією. Хоч артист намагався говорити пошепки та ховав рота рукою, але все ж таки в Мережі з'ясували, що саме він промовив: "Я бачив тебе з тією K-pop штучкою". Лео ніби й відтворив те, що саме бачив. Після цього актор повернувся в інший бік та ретельно кудись задивився. Момент перервали, коли у Ді Капріо взяли автограф.

У Мережі вже виникло чимало теорій. Користувачі припускають, що зірка Голлівуду звертався до акторки Чейз Інфініті, яка є фанаткою K-pop. Коли ж Ді Капріо відвернувся в інший бік, то там нібито сидів акторський склад картини "Кейпоп-мисливиці на демонів".

Нагадаємо, не церемонію вручення "Золотого глобусу" Леонардо Ді Капріо прийшов із 82-річною мамою. Актор просто підкорив її елегантним виглядом.