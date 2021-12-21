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Леонардо Ді Капріо стрибнув у замерзле озеро, аби врятувати собак: "Не розумів, що роблю"

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Леонардо Ді Капріо стрибнув у замерзле озеро, аби врятувати собак: "Не розумів, що роблю"

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

Інцидент стався під час знімань фільму "Не дивися вгору".

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо має двох сибірських хаскі.

Під час знімань фільму "Не дивися вгору", зірка взяв домашніх улюбленців з собою на знімальний майданчик.

До слова, так сталось, що одна з собак впала в замерзле озеро біля будинку, де жив актор. Лео одразу ж кинувся рятувати свого улюбленця.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press
Леонардо Ді Капріо / Associated Press

"Я не розумів, що роблю в замерзлому озері", - розповів актор в подкасті Happy Sad Confused.

Втім, поки зірка намагався врятувати одну собаку, інша також впала в озеро. Тому актору довелося немало часу провести в крижаній воді.

Однак у Лео дві сибірські хаскі. А собаки такої породи не бояться холоду. Тому даремно знаменитість хвилювався.

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