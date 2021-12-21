Леонардо Ді Капріо стрибнув у замерзле озеро, аби врятувати собак: "Не розумів, що роблю"

Інцидент стався під час знімань фільму "Не дивися вгору".
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо має двох сибірських хаскі.
Під час знімань фільму "Не дивися вгору", зірка взяв домашніх улюбленців з собою на знімальний майданчик.
До слова, так сталось, що одна з собак впала в замерзле озеро біля будинку, де жив актор. Лео одразу ж кинувся рятувати свого улюбленця.
"Я не розумів, що роблю в замерзлому озері", - розповів актор в подкасті Happy Sad Confused.
Втім, поки зірка намагався врятувати одну собаку, інша також впала в озеро. Тому актору довелося немало часу провести в крижаній воді.
Однак у Лео дві сибірські хаскі. А собаки такої породи не бояться холоду. Тому даремно знаменитість хвилювався.
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