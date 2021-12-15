Леонардо Ді Капріо відмовився зніматися з оголеною 72-річною Меріл Стріп

Зірки разом знімалися у фільмі "Не дивися вгору".

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо знімався в одному фільмі разом з акторкою Меріл Стріп.

Планується, що картина під назвою "Не дивися вгору" вийде на великі екрани 24 грудня. Тож напередодні прем’єри режисер стрічки Адам Маккей дав інтерв’ю виданню The Guardian, де розповів один курйозний інцидент зі знімального майданчика.

За словами режисера, Ді Капріо мав зніматися у відвертій сцені з 72-річною Меріл Стріп. Так, акторка мала декілька секунд ходити оголеною, демонструючи татуювання на попереку. Втім, Лео не сподобалася така ідея, тому він відмовився зніматися у цій сцені. В результаті Меріл Стріп замінила дублерка.

Леонардо Ді Капріо / Associated Press

"Просто він (ред. – Лео) надто ідеалізує Меріл Стріп. Вона для нього як "королева кіно". Хоча "королева" – це ще той комплімент. Радше вона для нього важлива постать у кінематографі, і він навіть на секунду не наважився побачити її голою з татуюванням на попереку", - розповів режисер картини.

Меріл Стріп / Associated Press

Тим часом сама ж Стріп нічого не мала проти того, аби зніматися оголеною.

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