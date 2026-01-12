Леонардо Ді Капріо вивів 82-річну маму на публіку та підкорив її елегантним виглядом

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зробив рідкісний і дуже особливий жест — з’явився на публіці разом зі своєю мамою Ірмелін Інденбіркен, яка підтримала сина на одній з головних кіноподій року.

82-річну жінку помітили разом з актором на червоному хіднику церемонії «Золотий глобус-2026», яка відбулася у ніч проти 12 січня в Лос-Анджелесі. Спільний вихід миттєво став одним з найтепліших моментів.

Для урочистої події мама Ді Капріо обрала надзвичайно вишуканий образ — легку сукню з напівпрозорого шифону з делікатною квітковою вишивкою. Приталений крій, довгі прозорі рукави та стриманий круглий виріз надали образу благородної елегантності й витонченого шарму. Публіка та фотографи не приховували захоплення — Ірмелін мала по-справжньому розкішний вигляд.

Леонардо Ді Капріо з мамою / © Getty Images

Втім, сам Леонардо цього вечора залишився без особистої перемоги. В номінації «Найкращий актор у комедії або мюзиклі» статуетка дісталася Тімоті Шаламе за роль у фільмі «Марті Супрім: Геній комбінацій». Та актор не залишився без приводів для радості — стрічка «Одна битва за іншою», у якій він виконав головну роль, таки тріумфувала одразу в кількох ключових номінаціях.

Цікаво, що до оголошення переможців кінопремії 51-річного Ді Капріо вважали беззаперечним фаворитом акторської категорії. Однак після результатів «Золотого глобусу» вже Шаламе нині називають головним претендентом на перемогу на церемонії «Оскар».

До речі, редакція сайту ТСН.ua вже зібрала список переможців у ключових номінаціях «Золотого глобуса-2026» — пропонуємо дізнатися назви найкращих фільмів і серіалів та імена акторів-тріумфаторів.